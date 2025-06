Odio contro Meloni ChatGPT smentisce il prof | Non ho scritto io quella roba

In un clima di crescente polarizzazione politica, le parole possono ferire più di una spada. Il caso del prof che accusa l'intelligenza artificiale di scrivere i suoi post choc su Giorgia Meloni è un esempio lampante di come la responsabilità individuale si perda nel caos del web. Un messaggio inquietante: l’odio online sta diventando una norma e ora, anche l'AI sembra essere coinvolta in questo gioco pericoloso. Riflessioni necessarie su cosa significa oggi comunicare.

Odio, bugie e algoritmi: le arrampicate sugli specchi del prof si schiantano sul politicamente corretto. Il post choc che augura alla figlia di Giorgia Meloni una fine analoga a quella di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni, l'avrebbe scritto l' Intelligenza artificiale. Almeno stando all'ultima versione di Stefano Addeo, l'insegnante campano di tedesco al centro di una bufera politica e mediatica che riguarda un tema ben più ampio del singolo, inaccettabile episodio, ossia il clima d'odio sui social e non solo. "Su WhatsApp, Chat GPT, chiesi: 'Fammi un messaggio brutto contro la Meloni'. Forse non sarei riuscito a partorirlo io se non l'avesse fatto Chat GPT, invece mi devo assumere le responsabilità, spero con conseguenze non gravissime, d'averlo pubblicato e averlo lasciato lì per qualche ora", ha detto al Tg4. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio contro Meloni, ChatGPT smentisce il prof: "Non ho scritto io quella roba"

Leggi anche Il solito odio di Bersani: “La Russa fuori di testa. Meloni? Con lei politica estera finita” - Pier Luigi Bersani torna a criticare la destra e la maggioranza, attaccando Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e la politica estera del governo.

