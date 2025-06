Occupano una casa abbandonata | denunciati tre senzatetto

Un'alba movimentata a Lignano Sabbiadoro ha messo in luce una questione sempre più attuale: la crisi abitativa. Tre senzatetto, trovati in una casa abbandonata, rappresentano solo la punta dell'iceberg di un problema che colpisce molte città italiane. Questo episodio solleva interrogativi importanti su come affrontare il crescente numero di persone senza fissa dimora e la necessità di ripensare l'uso degli spazi urbani. Una riflessione da non sottovalutare!

Un insolito episodio ha movimentato l'alba a Lignano Sabbiadoro. Alcuni passanti, notando un vetro rotto in una finestra di un'abitazione in via Mercato al civico 19, hanno deciso di allertare i Carabinieri. Una segnalazione che ha portato alla scoperta di tre giovani che avevano trovato riparo.

Leggi anche Le occupano casa, 79enne costretta a dormire sui cartoni - A Monterusciello, frazione di Pozzuoli, una 79enne, Filomena Morra, è stata costretta a dormire sui cartoni dopo che ignoti avevano occupato il suo appartamento il 9 maggio, mentre era al lavoro.

