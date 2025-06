Occhi su Kang-in Lee | il talento del PSG non è più incedibile

Il futuro di Kang-in Lee, giovane promessa del PSG, è sotto i riflettori. Con il Napoli pronto a inserirsi, la fine del suo status di "incedibile" potrebbe aprire scenari intriganti per la Serie A. In un contesto calcistico sempre più competitivo, il trasferimento di talenti emergenti diventa cruciale. Riuscirà Lee a brillare anche lontano dalla Ligue 1? Non perdere l'evoluzione di questa affascinante storia!

Sabato, il Napoli ha osservato con attenzione la finale di Monaco di Baviera,

