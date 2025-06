Occhi su Florentino Luís | è lui l’erede designato di Anguissa

Florentino Luís si prepara a prendere il testimone di Anguissa al Napoli, in un momento cruciale per la squadra. Con il forte mediano camerunense in uscita, il club azzurro punta su questo giovane talento portoghese, che rappresenta non solo una promessa, ma anche un cambio generazionale. In un calcio sempre più focalizzato su giovani di qualità, la scelta del Napoli potrebbe rivelarsi un colpo da maestro. Riuscirà Luís a brillare nella sera partenopea?