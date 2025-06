Oaktree Inter La Gazzetta dello Sport | Momento positivo per il corso nerazzurro ma la crescita va alimentata

L'Inter vive un momento di crescita sotto la guida di Oaktree, il fondo americano che ha scommesso sul suo potenziale. Nonostante l'assenza di trofei e la delusione in finale di Champions, il futuro si preannuncia promettente. La Gazzetta dello Sport sottolinea come ogni grande club abbia bisogno di tempo per costruire il proprio successo. Riuscirà l’Inter a trasformare il rammarico in opportunità ? La sfida è aperta!

Oaktree Inter, il fondo americano ha fatto un’affare acquistando il club? L’analisi de La Gazzetta dello Sport non lascia spazio a dubbi. Nonostante gli zero titoli e un epilogo sportivamente tragico in finale di Champions League contro il PSG, il 202425 dell’ Inter non è affatto tutto da buttare. Rimane il rammarico dell’essere andato vicinissimo a tutti i titoli stagionali, senza però averne vinto uno, ma il percorso – soprattutto quello europeo – è stato encomiabile e per certi versi storico. Soprattutto, è stata una stagione molto positiva dal punto di vista economico. Sono tantissimi i milioni incassati, che Oaktree potrĂ in parte investire sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oaktree Inter, La Gazzetta dello Sport: «Momento positivo per il corso nerazzurro, ma la crescita va alimentata»

