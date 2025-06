Nuovo taglio dei tassi Bce mutui più bassi anche in Italia

Un nuovo taglio dei tassi da parte della BCE è in arrivo, e ciò potrebbe trasformare il mercato dei mutui in Italia. Con il tasso sui depositi che scenderà al 2%, si apre la strada a opportunità mai viste per chi sogna di acquistare casa. In un clima di incertezze economiche, questa mossa mira a risollevare l'economia, ma attenzione: le conseguenze potrebbero essere più complesse di quanto sembrino. Rimanete sintonizzati!

La Banca Centrale Europea si prepara a una nuova riduzione dei tassi di interesse. Giovedì 5 giugno è atteso un ulteriore taglio che porterà il tasso sui depositi al 2%. Sarebbe l’ottava riduzione nel giro di un anno. L’obiettivo è quello di sostenere la crescita economica in una fase di incertezza e inflazione instabile. Tuttavia, le prossime decisioni della BCE potrebbero essere più complesse, anche per via dell’impatto delle misure commerciali degli Stati Uniti e delle difficoltà nel prevedere gli scenari futuri. Le conseguenze dei tagli. Secondo le rilevazioni di Bloomberg, tutti gli economisti consultati si aspettano che il taglio di giugno venga approvato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovo taglio dei tassi Bce, mutui più bassi anche in Italia

Leggi anche Assi di forza, Gambino: "Nessun taglio, il nuovo modello migliora accessibilità e frequenze" - Il dibattito sugli Assi di forza Gambino si intensifica, con il nuovo modello che promette maggior accessibilità e frequenze.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tassi interesse, Bce verso nuovo taglio in settimana. E poi? L'analisi; Tassi Bce: verso un nuovo taglio a giugno. Mutui: quale è più conveniente tra variabile e fisso?; La BCE taglierà ancora i tassi di interesse il 5 giugno?; Tassi BCE verso un ultimo taglio?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bce, analisti unanimi su un nuovo taglio dei tassi giovedì

Da msn.com: Giovedì la Bce dovrebbe tagliare per l'ottava volta nell'ultimo anno i tassi di interesse, portando quello sui depositi al 2%. (ANSA) ...

Bce verso il nuovo taglio dei tassi. Ma da luglio potrebbe fermarsi

ilgazzettino.it scrive: Se il prossimo passo è certo, quelli successivi lo sono molto meno. In occasione del meeting di giovedì a Francoforte, la Bce si appresta a tagliare i tassi d’interesse ...

Tassi Bce: verso un nuovo taglio a giugno. Mutui: quale è più conveniente tra variabile e fisso?

Si legge su msn.com: Alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo in programma giovedì 5 giugno, i mercati scontano ormai con certezza un nuovo taglio dei tassi di interesse. Cosa aspettarsi nei prossimi mesi per l ...