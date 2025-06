Nuovo stadio Roma Pietralata fa ancora discutere | la posizione dell’ex sindaco Marino

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata continua a far discutere, accendendo i riflettori su un tema cruciale per la squadra e i suoi tifosi. Mentre l’iter del progetto avanza tra ostacoli e polemiche, l'ex sindaco Marino solleva interrogativi sulla sua realizzazione. In un'epoca in cui le infrastrutture sportive diventano simbolo di rinascita urbana, qual è il futuro del calcio nella Capitale? La risposta potrebbe sorprendere!

Il nuovo stadio della Roma resta uno dei temi di maggior interesse per il club e i tifosi giallorossi, che sono in attesa di capire quando potranno avere a disposizione il nuovo impianto. Tra tante difficoltà l'iter del progetto prosegue, anche se la costruzione in quel di Pietralata continua a non mettere tutti d'accordo, compreso l'ex sindaco Ignazio Marino. Il post social di Marino. Questo il messaggio su Instagram di Marino: "Tutti lo sanno: io lo stadio della Roma lo volevo e lo votai da sindaco e lo voglio fortemente ancora oggi. Lo stadio si deve realizzare. Ma è importante, per tutte le romane e tutti i romani, che l'interesse pubblico sia la stella polare per il rilascio di una concessione, di un contributo, di una licenza e di un qualsiasi altro vantaggio proveniente dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da un Comune.

