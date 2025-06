Nuovo set pokémon tcg luglio 2025 con rare illustrazioni difficili da ottenere

Luglio 2025 segna un momento epocale per il Pokémon TCG: la nuova Special Illustration Rare di N non è solo una carta, ma un vero e proprio tesoro per i collezionisti! Con rare illustrazioni difficili da ottenere, questo set si inserisce nel trend crescente di nostalgia e passione per il mondo Pokémon. Chi riuscirà a mettere le mani su questa perla? Preparati a far volare la tua collezione a nuove vette!

Il mondo del Pokémon TCG si arricchisce di una nuova carta in edizione limitata, destinata a diventare un oggetto molto ambito tra i collezionisti e gli appassionati. La recente rivelazione di una Special Illustration Rare dedicata a N, uno dei personaggi più iconici della serie, ha suscitato grande interesse e aspettative di alta reperibilità. In questo articolo si analizzeranno le caratteristiche di questa carta, la sua provenienza all’interno delle prossime uscite e le ragioni del suo elevato valore sul mercato. n’s plot: la nuova special illustration rare in arrivo. descrizione e dettagli della carta n’s plot. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo set pokémon tcg luglio 2025 con rare illustrazioni difficili da ottenere

Leggi anche Altro che hobby: ecco il nuovo business… delle carte Pokémon - ...che sta attirando investimenti e attenzioni da ogni parte del mondo. Le carte Pokémon, in particolare, non sono più solo un gioco, ma una vera e propria miniera d'oro.

Ne parlano su altre fonti

La nuova espansione Crisi Ultradimensionale porta le Ultracreature nel GCC Pokémon Pocket; Pokémon TCG Pocket, oggi esce Crisi Ultradimensionale: tutto quello che devi sapere; GCC Pokémon Pocket, arriva il set Crisi Ultradimensionale: scopriamo data e carte; Pokémon TCG Pocket, al via le comparse massicce dei Pokémon Metallo. 🔗Ne parlano su altre fonti