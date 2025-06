Nuovo ds Juventus continua la caccia di Chiellini | da Massara a Tognozzi i quattro nomi nella lista dei bianconeri

La Juventus è in cerca del suo nuovo direttore sportivo e il nome di Chiellini si fa sempre più centrale. Con Massara e Tognozzi in lizza, i bianconeri puntano a una figura capace di rilanciare il club nel panorama calcistico europeo. In un contesto di profondo rinnovamento, la scelta del ds potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della squadra. Chi sarà il prescelto per guidare questa nuova era?

Nuovo ds Juventus, continua la caccia di Chiellini: da Massara a Tognozzi, i quattro nomi nella lista secondo quanto riportato da Tuttosport. La Juventus continua la propria caccia al suo nuovo direttore sportivo, con Chiellini impegnato in primissima linea per dotare il club bianconero quanto prima di una figura forte. Sarebbero quattro secondo Tuttosport i profili attenzionati. Tra i preferiti ci sono il giovane Diego Lopez, che ha chiuso a maggio il rapporto professionale con il Lens, Massara, molto stimato da Comolli, Tognozzi, per lui si tratterebbe di un ritorno, e Salihamidzic, molto stimato da Chiellini.

