Le prossime ore si prospettano cruciali per la Juventus, che è pronta a voltare pagina dopo l'addio di Giuntoli. I nomi che circolano per il nuovo direttore sportivo sono tanti e ognuno porta con sé un potenziale cambiamento. In un calcio sempre più competitivo, la scelta giusta potrebbe determinare il futuro dei bianconeri. Chi sarà il nuovo artefice delle strategie juventine? Restate sintonizzati!

Nuovo ds Juve, le prossime ore potrebbero essere decisive per la scelta del nuovo direttore sportivo: i dettagli. Il giornalista Giovanni Albanese ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juve dopo l’ addio di Giuntoli. La scelta dei bianconeri potrebbe già avvenire nelle prossime ore. PAROLE – «Bisogna fare attenzione alle prossime ore che potrebbero essere decisive per gli ultimi componenti dei quadri tecnici. Credo che il direttore sportivo sarà individuato già nelle prossime ore. Diego Lopez ha fatto un ottimo lavoro al Lens e Comolli lo sta tenendo d’occhio, Massara è uno di quelli che più viene apprezzato nel mercato europeo e poi c’è la suggestione Salihamidži?». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, le prossime ore potrebbero essere decisive! Tutti i nomi accostati ai bianconeri per il post Giuntoli: ci sono importanti novità

Inizia il mercato, ma la Juve non ha un ds: ecco chi può arrivare

Nuovo DS Juve, in salita le quotazioni di Hasan Salihamidzic: tutti i dettagli

