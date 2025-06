Nuovo colpo Napoli Manna spinge per il suo arrivo | C’è già l’accordo

Il Napoli non si ferma e punta a rinforzarsi con un nuovo colpo dal mercato spagnolo, grazie all'energia di Giovanni Manna. Questo accordo rappresenta non solo un potenziamento della squadra, ma anche una conferma dell’entusiasmo esploso dopo il quarto Scudetto. I tifosi possono sognare in grande: il futuro è luminoso e la passione partenopea è più viva che mai! Rimanete sintonizzati, i sogni potrebbero diventare realtà!

È un Napoli sempre più determinato in sede di mercato: l’ultimo nome, spinto molto dal direttore sportivo Giovanni Manna, arriva dalla Spagna. Un ambiente elettrizzante, nell’accezione positiva del termine, che porta i tifosi a sognare: a Napoli la vittoria del quarto Scudetto ha riportato un entusiasmo all’ombra del Vesuvio come non si vedeva da tempo. Con esso, anche una certa ambizione, considerando anche quella che è stata l’intesa tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis di continuare insieme. Quasi come una garanzia di competitività anche per il futuro, pensiero dominante nella testa della dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nuovo colpo Napoli, Manna spinge per il suo arrivo: “C’è già l’accordo”

Leggi anche Delitto Chiara Poggi, ora le gemelle “K” entrano nell’inchiesta: nuovo colpo di scena nelle indagini - Nuovo colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa. Le ricerche si stanno intensificando in una roggia di Tromello, dove gli inquirenti stanno prosciugando il canale per recuperare eventuali prove.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Napoli, Manna scatenato: doppio colpo dalla Ligue 1; Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo; Calciomercato Napoli, Manna scatenato: doppio colpo dalla Ligue 1; Napoli, colpo Scudetto dalla Serie A: tre nomi nel taccuino di Manna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli scatenato, Manna ha incontrato l’entourage di Leao: il portoghese può lasciare il Milan

Come scrive fanpage.it: Pista clamorosa per il Napoli alla voce attacco: il DS Manna ha incontrato l’entourage di Rafa Leao. Il portoghese ha dubbi sul suo futuro al Milan.

Mentre Conte sceglie il nuovo goleador, Manna sta per annunciare un colpo da 10 milioni

Riporta msn.com: Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli: il campione belga, 34 anni, firmerà un contratto biennale da 7 milioni a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Domani dovrebbe essere il g ...

Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo

Da msn.com: Il Napoli mette le ali, nel vero senso della parola. I tifosi azzurri sognano a occhi aperti con l`arrivo di Kevin De Bruyne previsto nelle prossime 48 ore per quello.