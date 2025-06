Nuovo allenatore Juve | Tudor prova a giocarsi le sue carte restano in corsa tre nomi in caso di ribaltone Ultimissime

La Juventus è in fermento: con Tudor in pole position, il club si prepara a un possibile ribaltone. Mentre il campionato entra nel vivo e la pressione aumenta, la scelta del nuovo allenatore potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dei bianconeri. Chi saranno i tre nomi in lizza? Uno di loro potrebbe segnare una svolta epocale, capace di riaccendere la passione dei tifosi e restituire alla Juve il suo smalto. Rimanete sintonizzati!

Nuovo allenatore Juve: Tudor prova a giocarsi le sue carte, restano in corsa tre nomi in caso di ribaltone. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda la panchina della Juve. Ogni giorno che passa contribuisce a rafforzare la posizione di Igor Tudor, ora con grandi chance di restare alla guida dei bianconeri anche dopo il Mondiale per Club. In caso di ribaltone sarebbero tre i nomi in lista: a partire da Marco Silva del Fulham, passando per Stefano Pioli e Roberto Mancini. Sullo sfondo da non scartare ancora totalmente la pista Simone Inzaghi: i bianconeri monitorano la sua situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: Tudor prova a giocarsi le sue carte, restano in corsa tre nomi in caso di ribaltone. Ultimissime

Leggi anche Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Se ne parla anche su altri siti

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Gasperini sale, Tudor spera nella conferma ma non sono escluse sorprese; Allenatore Juve, sfumato Conte ecco le alternative: Tudor ma anche Pioli o Mancini; Juve, futuro plausibile con Tudor. Il Milan coi nodi Maignan-Theo; Juve, Tudor e il nuovo allenatore. Le news arrivano subito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus: Comolli nuovo DG, Tudor guida al Mondiale per Club tra incertezze

Riporta msn.com: La Juventus ufficializza Comolli come direttore generale mentre Tudor, tra incertezze, prepara la squadra per il Mondiale per Club.

Juventus, Tudor lascia: nuovo allenatore dalla Francia

Scrive calciomercato.it: Intreccio decisivo in casa Juventus per conoscere così il nome del prossimo allenatore. Ecco la novità dell'ultim'ora dalla Francia ...

Nuovo allenatore Juve, resta Tudor? Per ora sì anche se prendono quota questi due profili

jmania.it scrive: La Juventus ha vissuto dei giorni di forti cambiamenti a livello societario. John Elkann, dopo l’ennesima stagione al di sotto delle aspettative, ha deciso di muoversi in prima persona annunciando a ...