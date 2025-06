Nuovo allenatore Juve | sette tecnici in sette giorni Chi guiderà il nuovo ciclo della Juventus? VIDEO di Paolo Rossi

Sette allenatori in sette giorni: la Juventus vive un momento di grande instabilità che potrebbe cambiare le sorti del club. Con Conte e Gasperini out, i tifosi si chiedono chi avrà l’onore e l’onere di guidare il nuovo ciclo bianconero. Un'epoca di trasformazione è all’orizzonte, e ogni scelta potrebbe segnare il destino della squadra. Non perdere il video di Paolo Rossi per scoprire le opzioni sul tavolo!

Nuovo allenatore Juve, sette allenatori in una settimana! VIDEO di Paolo Rossi sul futuro della panchina – Pensiero Bianconero. La Juventus deve capire a chi affidare il proprio progetto tecnico dopo i dinieghi di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. La domanda che tutti si fanno è questa: se non loro, chi sarà l’allenatore della prossima stagione? In questo video raccogliamo e analizziamo le sette opzioni che sono circolate in questa settimana. I profili vagliati sono tantissimi e dei più disparati: al di là dell’allenatore del Napoli e del futuro tecnico della Roma, nella lista ci sono anche Stefano Pioli, Roberto Mancini, Marco Silva, Bruno Genesio, senza dimenticare Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: sette tecnici in sette giorni. Chi guiderà il nuovo ciclo della Juventus? VIDEO di Paolo Rossi

