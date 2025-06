Nuovo allenatore Inter Romano spiega | Nerazzurri forti su Fabregas! Ecco la verità sull’opzione De Zerbi

L'Inter è in fermento: il futuro della panchina è incerto e le voci su nuovi allenatori si fanno sempre più insistenti. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha svelato le ambizioni nerazzurre su Cesc Fabregas e la possibilità di puntare su De Zerbi. In un contesto di cambiamenti rapidi nel calcio, questa strategia potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio della squadra. Chi sarà il prossimo a guidare l'Inter verso nuove vette?

. Le parole del giornalista. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato del toto nomi per il nuovo allenatore dell’ Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. Nella lista dei nerazzurri Cesc Fabregas del Como ma non solo: occhi anche su Roberto De Zerbi, il quale rientra tra le opzioni per il dopo Inzaghi. NUOVO ALLENATORE INTER – « Fabregas è una delle opzioni più importanti per l’Inter, forse il candidato preferito a livello di caratteristiche: ribadiamo che il Como resta sulla sua posizione con un nuovo contratto offerto al tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo allenatore Inter, Romano spiega: «Nerazzurri forti su Fabregas! Ecco la verità sull’opzione De Zerbi»

Leggi anche Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma; Nuovi allenatori Seria A: Gasperini in bilico tra Roma e Juventus; Gasperini, prima della Roma l'addio all'Atalanta; Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 30 maggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Romano: "L'Al-Hilal è fiducioso di ottenere il via libera di Inzaghi come nuovo allenatore del club arabo"

tuttojuve.com scrive: In sede di calciomercato Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter dall'estate 2021, era stato accostato alla Juventus. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano nel suo account ...

Inzaghi ha già lasciato l’Inter: nuovo allenatore per il Mondiale

Lo riporta asromalive.it: Inzaghi-Inter, ormai è finita. L'incontro di domani sembra essere solamente una formalità. E i nerazzurri hanno avranno un nuovo allenatore per il Mondiale per Club.

Chi può essere il nuovo allenatore dell’Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara

Secondo fanpage.it: Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni. Il futuro dell’allenatore è da definire. Marotta intanto inizia a vagliare i profili di chi potrebbe sostituire Inzaghi.