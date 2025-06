Nuovi remake di resident evil e date di uscita svelate da un leaker

Il mondo dei videogiochi si prepara a un nuovo capitolo nel regno dell'orrore! Recenti leak rivelano date di uscita per i remake di Resident Evil, alimentando l'attesa tra gli appassionati. Con la crescente nostalgia per i titoli classici e il rinnovato interesse per il survival horror, questi annunci potrebbero ridefinire l'esperienza di gioco. Preparatevi a immergervi in atmosfere inquietanti, perché l’orrore sta per tornare!

anticipazioni sui prossimi titoli della serie resident evil. Le recenti indiscrezioni provenienti da fonti affidabili indicano possibili date di uscita per i futuri remake e il prossimo capitolo principale della celebre saga di survival horror. Questi dettagli, ancora non ufficializzati, mostrano un piano di distribuzione che potrebbe influenzare significativamente il panorama videoludico nei prossimi anni. le previsioni sulle date di rilascio dei remake e del nuovo capitolo. resident evil 9: la grande attesa nel 2026. Secondo un leaker noto, si ipotizza che il prossimo titolo principale, Resident Evil 9, possa essere disponibile già nel corso del 2026.

