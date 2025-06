Nuovi indizi dalla ricerca del MIT con dieta ricca di grassi rischi di disfunzione metabolica cellulare

Nuovi studi del MIT rivelano che una dieta ricca di grassi non solo porta all'aumento di peso, ma può innescare disfunzioni metaboliche a livello cellulare. Questo allerta sulla crescente tendenza di alimentarsi in modo poco sano, sempre più comune nella nostra vita frenetica. Un punto interessante? Le alterazioni cellulari potrebbero essere il vero campanello d’allarme per la salute a lungo termine. È tempo di riflettere sulle nostre scelte alimentari!

(Adnkronos) – Il consumo di una dieta ricca di grassi è da tempo associato a una serie di problematiche per la salute, non solo l'aumento di peso, ma anche un elevato rischio di sviluppare il diabete e altre malattie croniche. A livello cellulare, l'organismo subisce centinaia di alterazioni in risposta a un regime alimentare iperlipidico.

