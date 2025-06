Nuove trattative di pace a Istanbul tra Russia e Ucraina

A Istanbul, la speranza di pace tra Russia e Ucraina riprende vita. Le nuove trattative si svolgono in un clima carico di attese, con gli Stati Uniti che scommettono su un accordo duraturo. Questo incontro evidenzia un trend globale di diplomazia attiva, mentre il mondo guarda con attenzione a come le potenze si confrontano per risolvere conflitti. Riusciranno a trasformare le parole in azioni concrete? La risposta potrebbe cambiare il corso della storia.

E' cominciata a Istanbul la nuova tornata di trattative tra delegazioni russa e ucraina. Lo riferiscono le agenzie russe e lo conferma il governo di Kiev. I colloqui si tengono presso il palazzo Ciragan di Istanbul. "Gli Usa hanno fiducia in questi colloqui ed è importante stabilire una pace sostenibile", ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un intervento trasmesso da Trt all'apertura dei negoziati, che arrivano a circa due settimane dai colloqui avviati il 16 maggio, sempre a Istanbul, quando delegazioni russe e ucraine hanno avuto il primo incontro diretto in circa tre anni, trovando l'intesa per lo scambio di duemila prigionieri di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove trattative di pace a Istanbul tra Russia e Ucraina

