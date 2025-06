Nuova vittoria per il veterano Natali | ora il mondiale di Calcio Balilla a Saragozza

Il gallipolino Luigi Natali continua a scrivere la sua storia nel calcio balilla, conquistando un'importante vittoria che lo proietta verso il mondiale di Saragozza. In un periodo in cui il calcio balilla sta guadagnando popolarità e diventando un vero e proprio sport competitivo, la sua presenza rappresenta un'opportunità per mettere in luce questo fenomeno. Segui il suo viaggio: chi sa quali sorprese ci riserverà !

GALLIPOLI – Come annunciato nelle scorse settimane a difendere i colori della Nazionale italiana di Calcio Balilla ai prossimi campionati mondiali della disciplina, che si svolgeranno dal 23 al 29 giugno prossimi a Saragozza, in Spagna, ci sarà anche l'atleta gallipolino Luigi Natali.

