Nuova viabilità nel piazzale della stazione si moltiplicano le segnalazioni di parcheggiatori abusivi

La nuova viabilità nel piazzale della stazione di Foggia ha portato a un incremento preoccupante dei parcheggiatori abusivi. I residenti e i viaggiatori segnalano atteggiamenti insistenti che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità del luogo. Questo fenomeno non è isolato: in molte città italiane, l’assenza di controlli adeguati favorisce situazioni simili. È fondamentale chiedere soluzioni efficaci per garantire un ambiente sereno e ordinato!

Si moltiplicano, nelle ultime ore, le segnalazioni di parcheggiatori abusivi nel piazzale della stazione ferroviaria di Foggia, dopo l’attivazione della nuova viabilità sperimentale. Stando alle denunce dei residenti e dei viaggiatori, presidierebbero la zona con “atteggiamenti insistenti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nuova viabilità nel piazzale della stazione, si moltiplicano le segnalazioni di parcheggiatori abusivi

Leggi anche Bergamo, via Martinella: debutta il test sulla nuova viabilità - Bergamo dà il via alla sperimentazione sulla nuova viabilità in via Martinella, iniziata lunedì 12 con un semaforo sempre verde.

Approfondimenti da altre fonti

Bollettino della viabilità n. 40 del 1.6.2025; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 31 maggio e 1° giugno; Chiusura serale e notturna della rotatoria Mori Stazione; Festa Scudetto: i provvedimenti per sicurezza e viabilità. Chiuse tutte le scuole della I Municipalità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media