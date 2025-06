Nuova strage a Gaza uccise 14 persone | 6 sono bambini

Una nuova tragedia si abbatte su Gaza, con 14 vite stroncate, tra cui sei bambini innocenti. Questo drammatico evento riaccende il dibattito sull'urgenza di una pace duratura in Medio Oriente, mentre la comunità internazionale guarda con preoccupazione a un conflitto che sembra non avere fine. La sofferenza di queste famiglie ci costringe a riflettere sul valore della vita in un contesto così complesso. È tempo di agire e non rimanere indifferenti.

La Difesa Civile di Gaza ha annunciato la morte di 14 persone oggi in un bombardamento israeliano di un’abitazione a Jabalia, nel nord della Striscia. "Il numero dei martiri è salito a 14, tra cui sei bambini e tre donne, oltre alle 20 persone ancora sotto le macerie», ha dichiarato il portavoce della Difesa Civile controllata da Hamas, Mahmoud Bassal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuova strage a Gaza, uccise 14 persone: 6 sono bambini

