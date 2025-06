Nuova Fiamma per Eros Ramazzotti | Chi è l’Ex di Temptation Island!

Eros Ramazzotti torna a far parlare di sé, questa volta per una nuova fiamma: Sofia Costantini, ex protagonista di Temptation Island. Mentre Milano brulica di storie d'amore sotto le sue luci scintillanti, un bacio rubato all'uscita di un ristorante ha acceso il gossip. Questa rinnovata passione non è solo un evento privato, ma si inserisce in un trend più ampio di reinvenzione e nuove emozioni. Chi non sogna un amore che rinasce?

Eros Ramazzotti e Sofia Costantini insieme in una serata milanese. Tutti i dettagli sull'incontro che ha acceso il gossip. Nella frenesia milanese, tra le luci di Corso Vercelli, Eros Ramazzotti è stato sorpreso in compagnia di una nuova presenza femminile: Sofia Costantini. I paparazzi hanno immortalato un bacio tra i due all'uscita di un ristorante, scatenando immediatamente le speculazioni su una possibile nuova storia d'amore. Sofia, 27 anni, originaria delle Marche e attualmente residente a Milano, è nota al pubblico per la sua partecipazione come tentatrice nell'edizione 2024 di "Temptation Island", dove ha attirato l'attenzione per il suo carisma e la sua bellezza.

