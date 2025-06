Nuova farmacia Via libera in aula Da decidere dove

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all'apertura di una nuova farmacia, un passo importante per migliorare l'accesso ai servizi sanitari nel nostro paese. In un contesto in cui la salute e il benessere sono al centro delle preoccupazioni quotidiane, questa decisione risponde a un bisogno crescente. La scelta del Comune di riservarsi il diritto di prelazione per una farmacia comunale potrebbe rappresentare un'opportunitĂ unica: quale sarĂ il futuro della salute locale?

Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla possibilità di aprire una seconda farmacia in paese, con il Comune che intende riservarsi il diritto di prelazione, concesso dalla legge regionale, per poter aprire una farmacia comunale. La questione è stata discussa durante l'ultima seduta di Consiglio comunale, nel quale l'assessore Davide Mella ha spiegato che alla fine dell'anno scorso è stata presa la decisione di chiedere alla Regione l'autorizzazione, che è arrivata pochi giorni fa, con il relativo parere dell'ordine dei farmacisti. Si è creata quindi una mappatura del territorio comunale, dividendolo in due bacini d'utenza.

