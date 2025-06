Nuoto artistico Ruggiero Pelati centrano il bronzo nel duo misto tecnico agli Europei!

Il nuoto artistico italiano festeggia un inizio brillante agli Europei 2025 con il bronzo di Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati nel duo misto tecnico! Un risultato che non solo accende l’entusiasmo per il futuro, ma evidenzia anche l’ascesa di questi giovani talenti in un contesto sportivo sempre più competitivo. In un'epoca in cui la multidisciplinarietà è fondamentale, queste prestazioni ispirano una nuova generazione di atleti. Pronti a seguirli?

Gli Europei senior 2025 di nuoto artistico si aprono con una medaglia di bronzo per l'Italia: a Funchal, in Portogallo, nel duo misto tecnico Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati conquistano il terzo gradino del podio. La stessa Lucrezia Ruggiero, assieme ad Enrica Piccoli, è settima nel duo tecnico. Nella finale del duo misto tecnico Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati si classificano terzi con 205.9059 punti (114.9809 per i sette elementi e 90.9250 per l'impressione artistica), chiudendo senza alcuna penalità. La routine degli azzurri ha come tema il battito, sulla musica intro 3 di Audiomachine.

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - Arezzo celebra un nuovo successo nel nuoto artistico grazie a Gaia Silvestri, giovane talento della Chimera Nuoto.

Nuoto artistico, Ruggiero/Pelati centrano il bronzo nel duo misto tecnico agli Europei!

Europei a Funchal. Ruggiero e Pelati battito di bronzo

Nuoto artistico, l’Italia apre al nuovo corso negli Europei 2025 di Funchal

