Notte di paura a Villa Santa Lucia | incendio distrugge quattro veicoli nel parcheggio GLS

Una notte di terrore ha colpito Villa Santa Lucia: un incendio ha raso al suolo quattro veicoli nel parcheggio GLS. In un momento, il tranquillo sonno dei residenti è stato interrotto da fiamme inestinguibili. Questo episodio ricorda l'urgenza di investire nella sicurezza dei nostri spazi urbani, mentre crescono le preoccupazioni per gli incendi in aree sempre più vulnerabili. Rimanere all’erta è fondamentale: non lasciamo che la paura prenda il sopravvento!

È divampato in piena notte un incendio nel parcheggio della società GLS, in via Cerro Tartari, nel comune di Villa Santa Lucia. L'allarme è scattato intorno alle ore 3.30, quando un furgone ha preso improvvisamente fuoco. Nel giro di pochi minuti, le fiamme si sono propagate, coinvolgendo.

