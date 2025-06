NotebookLM | 5 consigli essenziali per sfruttare l’AI di Google

Sfruttare al massimo NotebookLM di Google significa non solo semplificare il lavoro, ma anche rimanere al passo con un trend che sta rivoluzionando la produttività. Ecco 5 consigli fondamentali per utilizzare al meglio questo strumento: aggregare informazioni, riassumere contenuti chiave, collegare idee disparate, sfruttare le sue potenzialità su diversi dispositivi e, infine, personalizzare l’esperienza. Scopri come questa tecnologia può trasformare il tuo approccio allo studio e al lavoro!

NotebookLM è lo strumento di Google basato sull'intelligenza artificiale che aiuta studenti, scrittori e giornalisti a dominare informazioni complesse. Disponibile su browser, Android e iOS (anche se con funzionalità ridotte sull'app mobile), permette di aggregare fonti multiple, riassumere contenuti e collegare idee sparse. Ecco come sfruttarlo al massimo. L'intelligenza artificiale raddoppia le proprie capacità in pochi mesi. Trasforma il caos in conoscenza con NotebookLM. 1. Crea un quaderno per la tua vita quotidiana. Dopo aver scaricato l'app da App Store o Google Play, inizia con un quaderno principale dedicato alle tue attività ricorrenti.

