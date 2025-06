Nostalgia ritmo e allegria I Nuovi Angeli sul palco

Stasera il cielo di Agliana si accenderà di melodie indimenticabili! Al "Carabattole Love Park" e a San Niccolò, la musica torna a unire le persone, risvegliando la nostalgia e l'allegria che tanto ci mancano. Questi eventi non sono solo concerti, ma un viaggio nel cuore della nostra storia, un'occasione per ritrovare il senso di comunità. Non perdere l’occasione di ballare sotto le stelle e rivivere emozioni senza tempo!

Estate Aglianese tra note e storia. Stasera, lunedì 2 giugno, doppio appuntamento, al parco di Carabattole e nella frazione di San Niccolò, per vivere un'altra intensa serata all'insegna della musica e della condivisione, grazie a due appuntamenti imperdibili che animeranno il territorio. Al "Carabattole Love Park" (nel parco di Carabattole), protagonista sarà la band Sona Et Labora con un tributo emozionante ai Pink Floyd. Il gruppo, attivo da anni nel panorama delle tribute band italiane, propone uno spettacolo coinvolgente e fedelissimo alla storica formazione britannica, combinando potenza sonora e scenografie suggestive.

Nostalgia e divertimento al ritmo di dance music

