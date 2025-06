Norvegia-Italia | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il sogno Mondiale dell'Italia inizia in Norvegia! Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, scendono in campo all'Ullevaal Stadion per affrontare un avversario temibile. L'entusiasmo cresce mentre il calcio italiano si prepara a riscrivere la sua storia verso il 2026. Non perdere l'occasione di seguire questo match cruciale, in diretta su TV e streaming. Sarà un'esperienza indimenticabile!

Inizia il cammino dell`Italia verso i Mondiali 2026: il primo avversario è la Norvegia. All`Ullevaal Stadion di Oslo gli Azzurri di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Norvegia-Italia: dove vederla, orario e probabili formazioniNorvegia-Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

calcionews24.com scrive: Al Ullevaal Stadion di Oslo andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Ullevaal Stadion di Oslo si gio ...

Qualificazioni per i Mondiali, Italia-Norvegia: torna lo spettro degli spareggi. Orario e dove vederla

Come scrive tg.la7.it: Spalletti costretto a reiventare la squadra dopo il forfait di Acerbi e gli infortuni di Buongiorno e Calafiori ...

Norvegia-Italia: probabili formazioni e dove vedere l'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali

Da tag24.it: Norvegia-Italia si giocherà venerdì 6 giugno alle 20:45. La sfida di Oslo promette grande spettacolo, anche perchè Haaland e compagni vorranno dire la loro e proseguire la striscia vincente nel girone ...