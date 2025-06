Non solo Inzaghi un altro nerazzurro in Arabia | contatti in corso

La finale di Champions League ha segnato un punto di svolta per l'Inter, che ora si trova a fronteggiare la fuga di talenti verso l'Arabia Saudita. Non solo Inzaghi, ma anche altri giocatori potrebbero dire addio. Questo fenomeno testimonia il crescente appeal dei campionati esteri, che stanno attirando le stelle del calcio europeo con proposte sempre più allettanti. Riuscirà l'Inter a mantenere la propria identità , oppure assisteremo a una vera e propria rivoluzione?

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, l’Inter rischia di perdere diverse pedine sia in panchina che in campo Quasi nessuno poteva aspettarsi una finale del genere tra Paris Saint Germain e Inter. Il 5-0 in favore dei parigini in quel di Monaco, valsa la prima Champions League ai francesi, è stata una pesantissima lezione per i nerazzurri praticamente mai in partita. (Lapresse) – tvplay.it Se il futuro di Simone Inzaghi prima era in bilico, considerando il ciclo vicino alla conclusione, dopo questo pesante ko l’addio sembra molto più vicino. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Non solo Inzaghi, un altro nerazzurro in Arabia: contatti in corso

Leggi anche Inzaghi, la forza silenziosa dell’Inter! Altro anno da protagonista - Simone Inzaghi, da allenatore discusso a leader indiscusso, si conferma la forza silenziosa dell'Inter.

