L'assalto di Trump al potere accademico segna un cambio di paradigma nel dibattito culturale americano. Non è solo una guerra contro Harvard, ma un attacco mirato a riscrivere le regole del sapere. La destra cerca di disarmare l’élite intellettuale, temendo il potere delle idee. In un'epoca in cui la verità è sempre più soggettiva, questo scontro potrebbe ridefinire il futuro dell'istruzione e della democrazia. Quale sarà il destino delle università?

La destra americana ha lavorato a questo momento per decenni: ribaltare le università scuotendole dalle fondamenta. Per Donald Trump e tutto il mondo Maga ( Make America great again ) la guerra contro Harvard è qualcosa di cruciale. L’idea della Casa Bianca non è democratizzare gli atenei con la possibilità che al loro interno ci siano anche voci conservatrici, ma applicare proprio una sostituzione delle élite liberal con quelle estremiste trumpiane. Ridisegnando così il potere accademico in modo da cambiare gli equilibri nella politica Usa. Ma quando inizia questa battaglia tanto importante e feroce che sembra ora giunta al culmine? L’ultima stretta sugli studenti stranieri ad Harvard. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Non solo Harvard, da dove parte l’assalto di Trump al potere accademico

