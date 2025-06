Non solo Garlasco | Erba Brembate Avetrana e il ragionevole dubbio

Negli ultimi anni, il panorama criminale italiano ha visto emergere casi controversi come Garlasco, Erba e Avetrana, sollevando interrogativi fondamentali sul concetto di giustizia. La frase “oltre ogni ragionevole dubbio” rimbomba nel dibattito pubblico, mettendo in discussione certe condanne. Quanto sono affidabili le prove? E se il dubbio fosse il vero protagonista? Questo tema scottante invita a riflettere sulla nostra percezione della verità e dell’innocenza.

“Oltre ogni ragionevole dubbio”, un’espressione giuridica utilizzata nel diritto penale per condannare il colpevole di un delitto, che negli ultimi tempi è entrata nel dibattito pubblico e nel linguaggio mediatico. Soprattutto a causa di un interrogativo: davvero, in alcuni casi, è stato condannato un sospettato di omicidio “oltre ogni ragionevole dubbio”? Con l’inattesa riapertura del caso di Garlasco, il nuovo indagato Andrea Sempio e l’enorme caos mediatico esploso attorno all’omicidio di Chiara Poggi nelle ultime settimane, l’opinione pubblica ha iniziato a valutare in modo sempre piĂą critico la trasparenza di alcuni processi e il modo in cui le indagini vengono condotte, tanto che nei salotti televisivi, sui maggiori quotidiani e sui social molti sono arrivati a mettere in dubbio lo stesso senso di giustizia, su cui recentemente è intervenuto persino il ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Non solo Garlasco: Erba, Brembate, Avetrana e il “ragionevole dubbio”

Leggi anche Colpevole di essere innocente: da Garlasco ad Erba, storia di tutti i piĂą discussi errori giudiziari - Il caso Garlasco riaccende le luci su un tema scottante: gli errori giudiziari. A oltre 16 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la veritĂ sembra ancora lontana.

