Non solo ecologia ma vigorosa resistenza

"Sinfonia di un bosco in rivolta" di Paola Massoni non è solo un manifesto ecologista, ma un potente grido di resistenza. In un'epoca in cui la natura ci chiama a rimediare ai danni del passato, questo romanzo ci invita a riflettere su cosa significhi davvero combattere per il pianeta. Un'opera che mescola emozione e attualità, portando il lettore a interrogarsi sul proprio ruolo nella salvaguardia del nostro mondo. La lotta è solo all'inizio!

Ad un primo sguardo, Sinfonia di un bosco in rivolta di Paola Massoni, edito da Transeuropa (pp. 272, euro 18), potrebbe sembrare un romanzo ambientalista destinato ad un pubblico di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Non solo ecologia ma vigorosa resistenza

Ne parlano su altre fonti

Pesticidi e api: una vespa sviluppa resistenza | Ecologia

Secondo tuttotek.it: Purtroppo stiamo assistendo ad una battaglia ad armi impari tra pesticidi e api, ma madre natura potrebbe sorprenderci ancora una volta con le sue doti di adattamento: una vespa sembra infatti aver ...