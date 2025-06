Non solo Allegri | dalla Juve al Milan colpo a sorpresa

Il mercato del calcio è in fermento, e il Milan si prepara a sorprendere con un colpo inatteso: Cambiaso. Mentre la Juventus resiste agli assalti, la partenza di Theo Hernandez per l'Al Hilal apre scenari intriganti. Questa mossa non è solo una questione di sostituzione, ma rappresenta un'evoluzione strategica per i rossoneri, decisi a rinforzare la rosa e tornare protagonisti in Serie A. Chi sarà il prossimo a brillare?

Cambiaso, il Milan ci prova: ma la Juventus resiste. Il Milan si muove sul mercato in vista della prossima stagione e lo fa con decisione. Con l'addio o rmai definito di Theo Hernandez, destinato all'Al Hilal per circa 35 milioni di euro, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare un sostituto credibile e di qualità. Il nome in cima alla lista di Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri è quello di Andrea Cambiaso. Colpo Milan: arriva dalla Juventus. L'esterno bianconero ha impressionato nella scorsa stagione per continuità, personalità e duttilità: qualità che lo rendono un profilo ideale per la corsia mancina del Milan, rimasta scoperta dopo l'addio del francese.

Leggi anche “Via dalla Juve per colpa di Allegri”: l’ex racconta tutto - "Dopo sette stagioni indelebili, l'ex calciatore della Juventus svela i retroscena che hanno portato alla sua separazione dal club.

