"Non si è fatto a tempo. Era previsto un esame la prossima settimana"

Il crollo del pino in piazza Cavour sottolinea un problema crescente: la sicurezza degli alberi nelle città. Nonostante il monitoraggio, il rischio resta elevato e le tempistiche possono rivelarsi letali. "Non abbiamo fatto in tempo", ammette l'assessore Berardinelli, evidenziando la necessità di interventi più celeri. La gestione del verde urbano è cruciale in un'epoca in cui gli spazi verdi sono vitali per la salute e il benessere dei cittadini.

Il pino crollato in piazza Cavour era tra gli alberi a rischio e censiti dal Comune tanto che era in programma un accurato controllo. "Non abbiamo fatto in tempo – spiega Daniele Berardinelli, assessore al Verde – era previsto un esame per la settimana prossima, quella dal 9 giugno, insieme anche ad un altro albero che abbiamo censito, un platano in piazza del Crocifisso. Entrambi dovevano essere sottoposti ad una prova da trazione che si fa facendo tirare una corda e vedere se e di quanto l'albero si muove. Già in piazza Cavour avevamo abbattuto preventivamente un altro pino, quello vicino alla statua di Albertini, perché non era più sicuro.

