Non mi giudicate la forza me l’ha data lei | il dolore di mamma Fiorenza dopo l’omicidio di Martina Carbonaro

La terribile vicenda di Martina Carbonaro riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e sulle relazioni tossiche. La madre, Fiorenza, con coraggio e dignità, ci invita a riflettere: "La forza me l'ha data lei". Un appello potente che richiama all'attenzione su un tema drammaticamente attuale. È fondamentale ascoltare, prevenire e educare i giovani affinché simili tragedie non si ripetano più. Non possiamo restare in silenzio.

“Se mi vedete forte, è perché la forza me l’ha data lei”. Con parole cariche di dolore e dignità, Fiorenza, la madre di Martina Carbonaro, rompe il silenzio sui social a pochi giorni dall’omicidio della figlia, uccisa brutalmente a soli 14 anni dall’ex fidanzato ad Afragola. “Non mi giudicate, la forza me l’ha data lei”: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Non mi giudicate, la forza me l’ha data lei”: il dolore di mamma Fiorenza dopo l’omicidio di Martina Carbonaro

Leggi anche La mamma di Martina: “Mi giudicate fredda ma lei mi ha dato la forza, era tutto per me” - Fiorenza, la madre di Martina, rompe il silenzio in un post che commuove e fa riflettere. La sua forza non è indifferenza, ma un amore profondo che cerca giustizia per la figlia uccisa.

