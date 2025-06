Non è l’Europa ad aiutare l’Ucraina ma è l’Ucraina ad aiutare l’Europa

In un contesto geopolitico così complesso, l'Ucraina non è solo una vittima, ma un faro di resilienza per l'Europa. Nel nuovo numero di Linkiesta Magazine, scopri come il coraggio di questo Paese sta plasmando il futuro del nostro continente. È un momento cruciale: la guerra ha cambiato le regole del gioco e l'Ucraina si erge come simbolo di libertà e determinazione. Non lasciarti sfuggire questa riflessione profonda!

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Sono passati tre anni da quando la Russia ha dato inizio a una guerra totale contro l’Ucraina. E ne sono passati ormai undici da quando la Russia ha invaso l’Ucraina con l’occupazione della Crimea e di alcuni parti del Donbas. È da secoli, d’altronde, che la Russia sta provando a distruggere l’identità ucraina, la cultura ucraina e l’idea stessa dell’indipendenza ucraina. La guerra a cui assistiamo oggi è la più sanguinosa che si sia combattuta in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Non è l’Europa ad aiutare l’Ucraina, ma è l’Ucraina ad aiutare l’Europa

Leggi anche La vittoria della Europa League può aiutare il Manchester United a costruire un futuro - La vittoria dell’Europa League rappresenta un’occasione storica per il Manchester United di rafforzare il proprio futuro.

Cosa riportano altre fonti

I valori della resistenza Non è l’Europa ad aiutare l’Ucraina, ma è l’Ucraina ad aiutare l’Europa; Ucraina, per l’Europa è guerra continua: solo così chi la governa può restare saldo al potere; «Produrremo armi in Ucraina», così riparte la locomotiva militare d’Europa; Il Cremlino non svela le condizioni per la pace. Kiev: hanno paura perché sono irrealistiche - Il drone russo taglia il cavo in fibra ottica del drone ucraino e ne ferma la corsa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, per l’Europa è guerra continua: solo così chi la governa può restare saldo al potere

Scrive ilfattoquotidiano.it: Mantenere l’Europa in un perenne “stato di guerra” in coda a quella ucraina consentirà a chi la governa di mantenersi saldo al potere ...

Da Bukovel a Kyjiv, i parlamentari ucraini raccontano a Linkiesta lo sforzo per trasformare il Paese in un partner credibile, moderno e integrato

Secondo linkiesta.it: Da Bukovel a Kyjiv, i parlamentari ucraini raccontano a Linkiesta lo sforzo per trasformare il Paese in un partner credibile, moderno e integrato ...

L’Europa discute se usare i soldi della Russia per aiutare l’Ucraina

Segnala ilpost.it: Finora, per aiutare l’Ucraina, l’Europa aveva utilizzato soltanto i profitti generati da questi beni, senza toccare i beni stessi. Ma adesso vari leader, tra cui il presidente francese ...