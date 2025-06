Non c' è pace per la Nazionale | Locatelli infortunato verso il forfeit con la Norvegia

Un'altra doccia fredda per la nazionale: Locatelli si ferma e rischia di saltare la sfida con la Norvegia. Le assenze in difesa iniziano a pesare come macigni, mentre Spalletti deve affrontare una situazione sempre più critica. Questo scenario mette in evidenza un trend preoccupante nel calcio moderno: l’importanza della gestione degli infortuni. In questi momenti, la resilienza della squadra sarà messa alla prova come mai prima d'ora.

Oltre i problemi già presenti in difesa, con le assenze di Calafiori, Buongiorno, Scalvini e Leoni, più l'auto esclusione di Acerbi, lo stop di del centrocampista della Juve è un'altra defezione di cui Spalletti avrebbe fatto a meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non c'è pace per la Nazionale: Locatelli infortunato, verso il forfeit con la Norvegia

