non ce l ha fatta il 33enne travolto in bici in via xxi aprile

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un giovane ciclista di 33 anni a Piacenza, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale. Mentre le città italiane si impegnano per promuovere una mobilità sostenibile, episodi come questo mettono in luce l’urgenza di proteggere chi sceglie di pedalare. È tempo di riflettere su come migliorare le infrastrutture e garantire strade più sicure per tutti. Un cambiamento è possibile, ma serve l’impegno di tutti

Non ce l'ha fatta il 33enne travolto in bici sabato 31 maggio in via XXI Aprile a Piacenza. Il giovane, di nazionalità albanese, è stato travolto da un'auto mentre percorreva la via in bicicletta. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte di sabato, nel tratto compreso fra via Campagna e.

