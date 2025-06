Nobody Wants This 2 | Svelata Data Uscita Netflix! Quando Torna La Rom-Com?

La seconda stagione di "Nobody Wants This" con Kristen Bell e Adam Brody è finalmente in arrivo su Netflix! Preparatevi a tuffarvi di nuovo nelle intricate dinamiche amorose che tanto abbiamo amato. La presenza di Leighton Meester promette ulteriori colpi di scena. In un periodo in cui le commedie romantiche stanno vivendo una nuova giovinezza, questa serie si inserisce perfettamente nel trend di riscoperta del genere. Non perdere l'uscita!

Cosa riportano altre fonti

Nobody Wants This 2: Netflix rivela la data d'uscita dei nuovi episodi con Kristen Bell e Adam Brody

msn.com scrive: La nascente storia d'amore tra Joanne (Kristen Bell) e Noah (Adam Brody) proseguirà come noto nella seconda stagione di Nobody Wants This, che adesso ha una data d'uscita ufficiale. Il debutto dei nuo ...

Nobody Wants This – Stagione 2: Netflix annuncia la data d’uscita

Scrive cinefilos.it: Scopri la data d'uscita ufficiale di Nobody Wants This stagione 2: Netflix svela quando tornerà la serie rivelazione.

Nobody Wants This Season 2: Release Date, New Cast & What to Expect

Si legge su msn.com: Nobody Wants This is coming back with Season 2 on Netflix on October 23. Kristen Bell and Adam Brody return, and new stars like Leighton Meester are joining the cast. The story will explore love, ...