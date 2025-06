No processo a Boeing | risarcirà 1 mld

Boeing si prepara a chiudere un capitolo oscuro della sua storia: un giudice ha annullato il processo penale legato ai tragici incidenti dei 737 Max, aprendo la strada a un risarcimento di oltre un miliardo di dollari. Questo accordo non solo segna un passo verso la responsabilità, ma evidenzia anche l'importanza di una maggiore sicurezza nell'industria aeronautica. Un cambiamento cruciale in un momento in cui la fiducia dei consumatori è più che mai in gioco.