Nintendo Switch 2 ha una pellicola che non va rimossa

Con l'arrivo della Nintendo Switch 2, gli appassionati sono in fermento per scoprire tutte le novità. Un dettaglio sorprendente? La pellicola protettiva dello schermo non deve essere rimossa! Questa scelta riflette un trend crescente verso dispositivi sempre più resistenti e facili da usare. Un aspetto che merita attenzione: la protezione già integrata potrebbe prolungare la vita della console, rendendo l'esperienza di gioco ancora più duratura e affidabile!

Con l’uscita della Nintendo Switch 2 ormai imminente, emergono nuovi dettagli ufficiali che riguardano la protezione dello schermo, una delle componenti più delicate della console. A rivelarlo è il Manuale delle Istruzioni, recentemente pubblicato online, che specifica un elemento spesso trascurato: lo schermo è già dotato di una pellicola protettiva pre-installata. Nintendo Switch 2 – Gamerbrain.net Una protezione integrata ma strutturale, non estetica. La pellicola presente non è pensata per prevenire graffi o abrasioni superficiali: ha invece una funzione strutturale. Serve a evitare che, in caso di rottura del pannello in vetro, i frammenti si disperdano e causino danni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 ha una pellicola che non va rimossa

Leggi anche Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nintendo Switch 2, online filtra un video che ne mostra la prima accensione; Abbiamo il primo leak di Nintendo Switch 2... dalla Russia; Nintendo Switch 2 torna prenotabile su Amazon a prezzo minimo garantito; È meglio comprare la Nintendo Switch o aspettare la Nintendo Switch 2?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Con Switch 2, Nintendo ha dichiarato guerra agli hacker

Segnala msn.com: Con l'arrivo di Nintendo Switch 2, l'azienda giapponese sembra aver alzato significativamente il livello delle difese contro la pirateria.

Switch 2, lo schermo ha una pellicola pre-applicata: Nintendo invita a non rimuoverla

Si legge su msn.com: Nintendo ha aggiornato il Manuale delle Istruzioni di Switch 2 rivelando la presenza di una pellicola pre-applicata sullo schermo da non rimuovere.

Nintendo Switch 2 ha una pellicola pre-applicata sullo schermo

Da techgaming.it: Con l’uscita ufficiale sempre più vicina, Nintendo Switch 2 svela un dettaglio importante contenuto nel Manuale delle Istruzioni, recentemente pubblicato online. A pagina 21 viene infatti ...