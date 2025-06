Nigeria la devastazione a Mokwa dopo le inondazioni | almeno 150 morti

Le recenti inondazioni a Mokwa, Nigeria, hanno portato alla luce una crisi climatica sempre più inarrestabile. Con oltre 150 vittime e centinaia di edifici ridotti in macerie, questo tragico evento evidenzia l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico a livello globale. La natura ci avverte: è tempo di agire, non solo per salvaguardare le vite umane, ma anche per proteggere il nostro futuro. Scopri come possiamo fare la differenza insieme.

Le inondazioni improvvise che hanno colpito la città nigeriana di Mokwa hanno causato la morte di almeno 150 persone e distrutto più di 250 edifici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nigeria, la devastazione a Mokwa dopo le inondazioni: almeno 150 morti

Approfondimenti da altre fonti

Nigeria, la devastazione a Mokwa dopo le recenti inondazioni; Nigeria, la devastazione a Mokwa dopo le recenti inondazioni; Nigeria, un'inondazione colpisce la città di Mokwa: almeno 88 morti; Nigeria: alluvione ha sommerso la città di Mokwa e causato almeno 110 morti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nigeria, la devastazione a Mokwa dopo le recenti inondazioni

Segnala notizie.tiscali.it: Le inondazioni improvvise che hanno colpito la citta' nigeriana di Mokwa hanno causato la morte di almeno 150 persone e distrutto piu' di 250 edifici.

I morti per l’alluvione in Nigeria sono molti di più di quanto si pensasse

ilpost.it scrive: A distanza di qualche giorno sono state interrotte le operazioni di soccorso, e le persone ancora disperse (quindi da considerarsi morte) sono 500 ...

Inondazioni in Nigeria, oltre 200 morti a Mokwa: sospesi i soccorsi

Riporta informazione.it: Le piogge torrenziali che tra il 29 e il 30 maggio hanno travolto Mokwa, città nello Stato nigeriano del Niger, hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, con un bilancio che supera i 200 mo ...