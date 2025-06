Niente San Siro per Inter e Milan durante le Olimpiadi Invernali | ecco dove giocheranno

Durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, San Siro non sarà casa per Inter e Milan. Le due squadre dovranno adattarsi a un calendario stravolto. Un'assoluta rarità che sottolinea come gli sport invernali stiano guadagnando sempre più attenzione e prestigio. Scopri dove giocheranno e quali saranno le nuove date! Un’occasione imperdibile per tifare le proprie squadre in luoghi inaspettati!

Il regolare calendario di Inter e Milan nella Serie A 20252026 dovrà, a causa della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 presso lo stadio San Siro, subire necessariamente della variazioni. Le date del nuovo programma. Il Comitato Olimpico ha fatto richiesta di utilizzo dello stadio nel periodo compreso tra il 26 gennaio e il 7 febbraio, con Inter e Milan che di conseguenza non potranno scendere in campo a San Siro in questo arco di tempo. Nelle scorse settimane si era pensato all’ipotesi di disputare le partite casalinghe in America, opzione che intrigava la Lega ma che avrebbe danneggiato e non poco le due compagini in termini di chilometri da percorrere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!» - In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Ne parlano su altre fonti

Maxi-schermo a San Siro per la finale: ultime disponibilità; San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area; Biglietti finale Champions League Inter-Psg e San Siro con maxischermo: l'opzione per chi resta a Milano; San Siro e le Olimpiadi invernali del 2026: perché Inter e Milan giocheranno la prima di campionato entrambe in casa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sala: "Parata Champions Inter sarebbe domenica. Nuovo stadio? Deve chiamarsi San Siro"

Come scrive calciomercato.com: L`eventuale parata di festeggiamenti per la Champions League dell`Inter sarebbe domenica: lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino.

San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area

Riporta msn.com: I due club non hanno ancora presentato al Comune i dettagli sull’impianto da 71.500 posti. Il sindaco Sala: non è ancora certa la posizione dell’arena, il Consiglio vuole che sia più lontana dalle cas ...

Il Comune di Milano chiede alle università di verificare il prezzo di San Siro

Si legge su rainews.it: Il comune di Milano affida a due Università - Politecnico e Bocconi - la verifica del valore delle aree di San Siro. Dovranno rivedere o confermare la stima già fatta dall'Agenzia delle entrate. Per l ...