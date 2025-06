Nicolas Sangiorgio picchiato a sangue per rapinarlo del suo zaino Gucci | Tu non sai chi sono io Il 19enne rimedia naso fratturato e lesioni

Un pomeriggio di violenza a Rovigo ha visto un giovane di 19 anni aggredito brutalmente per il suo zaino Gucci, simbolo di uno stile di vita che purtroppo attira anche la criminalità. La rapina, culminata in un naso fratturato, mette in luce un fenomeno crescente: l'aumento della microcriminalità nelle città italiane. E tu, quanto sei al sicuro? In un'epoca in cui l'apparenza sembra contare più della sostanza, la sicurezza personale è un tema che merita attenzione

ROVIGO - Un pomeriggio di follia e brutalità, con un diciannovenne preso a botte per portargli via lo zaino e salvato solo dall'arrivo di una donna, con i due aggressori a darsela a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicolas Sangiorgio picchiato a sangue per rapinarlo del suo zaino Gucci: «Tu non sai chi sono io». Il 19enne rimedia naso fratturato e lesioni

Se ne parla anche su altri siti

Nicolas Sangiorgio picchiato a sangue per rapinarlo del suo zaino Gucci: «Tu non sai chi sono io». Il 19enne r. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nicolas Sangiorgio picchiato a sangue per rapinarlo del suo zaino Gucci: «Tu non sai chi sono io». Il 19enne rimedia naso fratturato e lesioni

Scrive ilgazzettino.it: ROVIGO - Un pomeriggio di follia e brutalità, con un diciannovenne preso a botte per portargli via lo zaino e salvato solo dall'arrivo di una donna, con i due aggressori a darsela ...