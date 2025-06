Nico Paz Juve sono giorni decisivi per il futuro del gioiello argentino | la possibile decisione del Real Madrid Ecco cosa filtra

Nico Paz, il giovane talento argentino, è al centro di un'aspettativa crescente: il Real Madrid sta per decidere il suo futuro e la Juventus osserva attentamente. In un calcio che valorizza sempre di più i giovani promettenti, la scelta del club spagnolo potrebbe ridefinire le dinamiche di mercato. Sarà la Juve a guadagnarsi un gioiello in erba? Resta sintonizzato per scoprire se il talento di Paz sbarcherà a Torino!

Nico Paz Juve, sono giorni decisivi: cosa filtra sul futuro del gioiello argentino di proprietà del Real Madrid. Le ultime novità. Come riferito da Fabrizio Romano, il Real Madrid prenderà presto una decisione definitiva sul futuro di Nico Paz. Nei prossimi giorni seguiranno altri contatti, dato che i Blancos potrebbero riportare il giocatore in Spagna per una clausola di riacquisto di 8 milioni di dollari: sono in corso colloqui interni con Xabi Alonso. Il Como, dal canto suo, spera ancora di tenerlo per un'altra stagione. Osserva anche il calciomercato Juve.

Nico Paz, giovane talento argentino del Como, ha recentemente rivelato le sue ambizioni in un'intervista esclusiva.

