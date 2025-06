Neymar segna come Maradona ma il risultato è un disastro | gol annullato espulsione e Santos sconfitto

Neymar torna al Santos e vive un autentico incubo: un gol annullato per mano, un’espulsione e una sconfitta che pesa come un macigno. Un ritorno da sogno si trasforma in un incubo, simile a quelli vissuti da altri grandi del calcio. La sua carriera, ora in bilico, riflette le sfide di molti campioni che devono affrontare il peso delle aspettative. Riuscirà Neymar a rialzarsi dal baratro?

Leggi anche Disastro di Neymar con il Santos: segna di mano, viene espulso e il Botafogo vince VIDEO - In una serata da dimenticare, Neymar ha deluso i fan del Santos: un gol annullato per mano e un’espulsione che hanno segnato la sua partita.

