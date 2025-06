Neymar come Maradona | segna di mano ma viene espulso

Neymar, in cerca di gloria, ha tentato un colpo alla Maradona ma ha trovato solo il cartellino rosso. La sua espulsione contro il Botafogo segna una serata da dimenticare e mette in luce un tema sempre attuale: l’ombra del grande passato calcistico e le aspettative che gravano sui fuoriclasse di oggi. Sarà in grado Neymar di risollevarsi? La pressione cresce, la storia lo reclama.

Notte da dimenticare per Neymar. La stella brasiliana ha provato a imitare la famigerata "mano de Dios" di Maradona, segnando di mano contro il Botafogo. Questa volta però la "furbata" non è riuscita e l'arbitro ha estratto il cartellino rosso per l'ex Barcellona e Psg, dopo aver annullato il gol. Un'espulsione costata cara al Santos, che dopo pochi minuti ha subito la rete del definitivo 0-1 con cui il Botafogo ha espugnato l'Estádio Urbano Caldeira. Continua, dunque, il periodo negativo per i bianconeri, che si trovano in piena zona retrocessione dopo undici partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neymar come Maradona: segna di mano, ma viene espulso

Le notizie più recenti da fonti esterne

No alla Mano de Dios: l'arbitro punisce il gesto di Neymar, espulso in Santos-Botafogo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Neymar tenta la «mano di Dio» e viene espulso: primo rosso dal ritorno in Brasile

Riporta msn.com: L’attaccante brasiliano è stato espulso al 76° minuto per aver tentato di segnare un gol con la mano, in un gesto che ha subito richiamato alla mente la celebre “mano di Dio” di Diego Maradona ai Mond ...

Disastro di Neymar con il Santos: segna di mano, viene espulso e il Botafogo vince VIDEO

Come scrive calciomercato.com: Disastro di Neymar durate la sfida tra il suo Santos e il Botafogo, con il fuoriclasse brasiliano che ha rimediato un`espulsione, per doppia ammonizione, dopo aver.

Maradona - La mano de dios

Secondo mymovies.it: Questo film ci porta a conoscere Diego Armando Maradona.Nel film ci vengono mostrate tutte le imprese,ma anche tutte le debolezze del Dio del calcio.Ci viene mostrata la sua carriera calcistica,la ...