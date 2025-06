Next Generation Fest 2025 il messaggio ai giovani | Non fatevi condizionare dagli stereotipi La diretta

Il Next Generation Fest 2025 è finalmente iniziato a Firenze, un evento che rappresenta una svolta per i giovani! Con il messaggio chiaro di non lasciarsi condizionare dagli stereotipi, si celebra la forza e le opportunità offerte dal programma Giovanisì, che ha già coinvolto 620 mila ragazzi dal 2021. Un’occasione imperdibile per ispirare i giovani a perseguire i propri sogni senza paura. Scopri cosa riserva il futuro!

Firenze, 2 giugno 2025 – E’ iniziato alle 10.25 il Next Generation Fest 2025. Ad accogliere il pubblico sono le giornaliste Veronica Maffei e Chiara Piotto che hanno ricordato i numeri del programma Giovanisì, con le sue ottanta opportunità rivolte alle nuove generazioni di cui dal 2021 hanno beneficiato in 620 mila, e la ricorrenza del 2 giugno e la festa della Repubblica. Partenza in grande stile con una coreografia ‘digitale’, ispirata ai colori della bandiera italiana, con la platea divisa in tre gruppi e gli schermi dei telefonini che si illuminano e colorano di rosso, bianco e verde. Next Generation Fest 2025, le foto Clicca qui per scoprire il programma completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Next Generation Fest 2025, il messaggio ai giovani: “Non fatevi condizionare dagli stereotipi”. La diretta

