Netflix ha annunciato ufficialmente che dal 3 giugno 2025 non sarà più disponibile su alcuni dispositivi | ecco quali

Netflix, il re dello streaming, alza il sipario su un’importante novità: dal 3 giugno 2025, alcuni dispositivi, tra cui le prime generazioni di Amazon Fire TV e Fire TV Stick, non potranno più accedere al servizio. Un cambiamento che riflette l'evoluzione tecnologica e la crescente esigenza di qualità. Sei pronto a scoprire se il tuo dispositivo è tra quelli esclusi? La tua serata binge-watching potrebbe avere bisogno di un upgrade!

Netflix ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 3 giugno 2025, l’app non sarà più accessibile su una selezione di dispositivi. La decisione riguarda in particolare alcuni modelli di Amazon Fire TV e Fire TV Stick di prima generazione, che non saranno più compatibili con il servizio di streaming. Quali dispositivi perderanno l’accesso a Netflix?. I dispositivi interessati dal provvedimento sono: Fire TV (2014) – Il primo modello della serie. Fire TV Stick (2014) – La versione compatta con ingresso HDMI. Fire TV Stick con Alexa Voice Remote (2016) – Il modello con controllo vocale. Questi dispositivi, pur essendo stati innovativi al momento del lancio, non ricevono più aggiornamenti software e non supportano i codec video più recenti richiesti da Netflix. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Netflix ha annunciato ufficialmente che dal 3 giugno 2025 non sarà più disponibile su alcuni dispositivi: ecco quali

Leggi anche Lo ha annunciato Netflix, diffusa un'anteprima di Bridgerton 4 con Luke Thompson nei panni di Benedict, gli otto episodi sono stati girati a Londra - Netflix ha rivelato un'anteprima della quarta stagione di "Bridgerton", con Luke Thompson nel ruolo di Benedict.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su quali Fire TV e Fire Stick Netflix non funzionerà più; Il 3 giugno Netflix smetterà di funzionare su una serie dispositivi: l’elenco dei modelli; Netflix ha rilasciato il full trailer di 'Un tipo imprevedibile 2'; Netflix ci prepara alla Stagione 3 di Squid Game con il trailer ufficiale in italiano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stranger Things 5 divisa in tre parti: ecco perché Netflix ha scelto questa strategia

Secondo cinematographe.it: Netflix ha annunciato che la quinta e ultima stagione di Stranger Things sarà distribuita in tre volumi, con un piano di rilascio studiato per ...

Stranger Things: Netflix svela la data di uscita e il teaser trailer

Da cinematographe.it: Netflix ha finalmente annunciato ufficialmente la data di uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things ...

Stranger Things 5, è ufficiale: Netflix conferma la data di uscita del gran finale

Secondo alphabetcity.it: Stranger Things 5 ha finalmente una data ufficiale: Netflix ha svelato quando uscirà l’ultima stagione e come sarà distribuita. Tutte le date e il trailer ...