Nessuno deve restare solo a casa Il patto solidale della Caritas per i Grest

Nell'era della solitudine e del distanziamento, la Caritas di Pavia lancia un messaggio chiaro: nessuno deve restare solo a casa. Con "G-RESTiamo insieme", il progetto di raccolta fondi per i grest estivi, vogliamo garantire che ogni bambino possa vivere momenti di socialità e gioia. In un contesto in cui l’inclusione è più importante che mai, un piccolo gesto può fare la differenza: unisciti a noi nella solidarietà !

Un gioco di parole per chiedere una mano e non lasciare indietro nessuno. "G-RESTiamo insieme" è la nuova raccolta fondi lanciata dalla Caritas di Pavia per sostenere le spese che le famiglie devono affrontare in vista dell'apertura dei centri estivi. Dal 9 giugno negli oratori saranno accolti i bambini che non potranno ancora andare in vacanza perchĂ© i loro genitori sono impegnati al lavoro e non hanno nonni sui quali contare. Non un parcheggio: i Grest offrono un'occasione per socializzare, svago e formazione, ma le famiglie devono sopportare un costo che può anche essere pesante. Nella parrocchia di San Salvatore una settimana costa 60 euro per il primo figlio, 50 per gli altri e 25 la quota d'iscrizione.

