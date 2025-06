Nessuna giustificazione alle parole di odio Clima avvelenato? Siamo tutti responsabili

Nel clima di crescente polarizzazione sociale, le parole di odio si diffondono come un virus. È fondamentale che ognuno di noi assuma la responsabilità di promuovere relazioni civili, sia nella vita quotidiana che in quella politica. Il recente attacco a Ginevra Meloni ci ricorda quanto sia urgente combattere l'inciviltà. Non possiamo permettere che il rancore avveleni la nostra società. La vera sfida? Rispondere con dialogo e rispetto.

«Tutti dovremmo avere la responsabilità di mantenere un clima civile nelle relazioni. Vale nella quotidianità come nella vita politica. Non si può giustificare in alcuno modo il ricorso a parole di odio e istigazione alla violenza. In questo modo si avvelena una società, la si incattivisce. E il post contro Ginevra Meloni dice a che livello di abiezione si può arrivare». Così Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, commenta il post in cui si augura a Ginevra, la figlia di 7 anni di Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa a sassate ad Afragola e poi gettata tra i rifiuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - «Nessuna giustificazione alle parole di odio Clima avvelenato? Siamo tutti responsabili»

